Помогите пожалуйта!!! записати рівняння реакцій, які відповідають таким перетвор??нням
Химия
Помогите пожалуйта!!! записати рівняння реакцій, які відповідають таким перетвор??нням
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mg + S = MgSH2S + MgCl2 = MgS + 2HCl2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O2H2S + O2 = 2S + 2H2OH2S + ZnCl2 =ZnS + 2HCl
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
ПЖ!!!!!!!! срочно!!!!!!!!!!Один із кутів,утворених при перетині двох паралельних прямих січною дорівнює 34*.Знайти інші сім кутів..
Английский язык
Русский язык
Буду благодарна за ответ!!! Определите лексическое значение слов (у многозначных 2-3 значения): интернат, прогноз, ордер, регламент, ребро, сфера, ...