Помогите пожалуйта!!! записати рівняння реакцій, які відповідають таким перетвор??нням

Химия
Помогите пожалуйта!!! записати рівняння реакцій, які відповідають таким перетвор??нням
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mg + S = MgSH2S + MgCl2 = MgS + 2HCl2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O2H2S + O2 = 2S + 2H2OH2S + ZnCl2 =ZnS + 2HCl

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