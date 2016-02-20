Что может быть для нас источником информации о дереве
Информатика
Что может быть для нас источником информации о дереве
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На сколько я знаю, внутри дерева, его коры, есть кольца, которые означают долгожительность этого самого дерева. Чем больше колец - тем давнее оно растет.
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