Что можно сказать об ускорениях двух взаимодействующих тел?
Физика
Что можно сказать об ускорениях двух взаимодействующих тел?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отношение модулей ускорений двух данных взаимодействующих тел всегда одно и то же.
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