Диалог на казахском языке про обед
Қазақ тiлi
Диалог на казахском языке про обед
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Салем Ербол Салем Ерлан Сен тамактын кай Турин жаксы коресин? Мен Бешпармак даксы коремин Ал сен ше? Наурызкоже жане де Палау Тамак адамга пайдалы Сау бол Ербол! САУ бол Ержан!
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