Что написать про гамбургер на казахском???
Қазақ тiлi
Что написать про гамбургер на казахском???
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Гость:
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