Что нового появилось в вооружении русских воинов в 8 веке

Обществознание
Что нового появилось в вооружении русских воинов в 8 веке
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Гость:
Русски воины были вооружены боевыми топорами, копьями, рогатинами, булавами, ножами и луками.
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