Помогите со всеми заданиями!(

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДогоняЮт-1спряжение, догонять,суффикс Я ДогонЯт, 2 спр, догнать, нет суффикса Смелешь, 1спр,смолоть суффикс Е НаклеЮт 1спр, наклеить,нет суффикса Хлопочут 1спр, хлопотать,нет суффикса
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