Помогите со всеми заданиями!(

Русский язык
Помогите со всеми заданиями!(
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДогоняЮт-1спряжение, догонять,суффикс Я ДогонЯт, 2 спр, догнать, нет суффикса Смелешь, 1спр,смолоть суффикс Е НаклеЮт 1спр, наклеить,нет суффикса Хлопочут 1спр, хлопотать,нет суффикса
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Как переводится предложение Thats not my kind of plase then
Ответить
Экономика
Колесо произвело революцию в экономике
Ответить
Обществознание
Помогите пожалуйста !! Обществознание: 1) Очень сложным и спорным является вопро?? о применении смертной казни. Во многих странах оно запрещено...
Ответить
Геометрия
В треугольнике АВС CD - медиана, угол ACB равен 90 градусов, угол В равен 16 градусов. На??ти угол ACD.
Ответить
Математика
Мальчик прошел от дома по направлению на восток 400 м,затем повернул на север и прошел 90 м.На каком расстоянии в метрах от дома оказался мальчик?
Ответить