Что нового появилось в жизни и быте горожан 19 века

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А ты вспомни Шерлока Холмса - у него появился телефон, телеграф (вторая четверть второй половины 19 века) . Модернизировались фабрики, появились новые технологии, позволяющие улучшить и увеличить производство товаров. Появились машины и прочее.