Что нового появилось в жизни и быте горожан 19 века

История
Что нового появилось в жизни и быте горожан 19 века
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А ты вспомни Шерлока Холмса - у него появился телефон, телеграф (вторая четверть второй половины 19 века) . Модернизировались фабрики, появились новые технологии, позволяющие улучшить и увеличить производство товаров. Появились машины и прочее.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Проверочное слово к слову ненавидеть проверить букву (е)
Ответить
Русский язык
Сравни, чем различаются выделенные слова. Поставь знак ударения. Поля учится. Поля зазеленели. Жучка лает. Мы поймали жучка. Лодку прибило к берегу...
Ответить
Математика
245 часов-10256 минут=
Ответить
Химия
Помогите пожалуйста, очень нужно))) Предложите уравнение реакций, иллюстрирующие получение дипропилового этера из пропана
Ответить
Математика
Угадайте два корня уравнения |x-1|=3
Ответить