Что нужно прибавить к пероксиду щелочного металла, чтобы получилась соль этого металла (напишите уравнение реакции)?
Химия
Что нужно прибавить к пероксиду щелочного металла, чтобы получилась соль этого металла (напишите уравнение реакции)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода жидкое,твердом слое вода прозрачная ,то есть в воде А в толстом слое вода голубая то есть из космоса.1.00г/см-3или 1.02г/см3 соль ,сахар твердые и белые
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