MN средняя линия трапеции ABCD.Найдите основания трапеции ,если BC:AD=2:3 и MN=5см.

Гость: Гость:

По теореме о средней линии трапеции MN=(AD+BC)/2 ⇒AD+BC=2MN=10 Пусть AD=3x, a BC=2x, тогда 3х+2х=10 5х=10 х=2, тогда AD=3*2=6см, a, BC=2*2=4см