MN средняя линия трапеции ABCD.Найдите основания трапеции ,если BC:AD=2:3 и MN=5см.
Математика
MN средняя линия трапеции ABCD.Найдите основания трапеции ,если BC:AD=2:3 и MN=5см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме о средней линии трапеции MN=(AD+BC)/2 ⇒AD+BC=2MN=10 Пусть AD=3x, a BC=2x, тогда 3х+2х=10 5х=10 х=2, тогда AD=3*2=6см, a, BC=2*2=4см
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