Цветущие осенью травянистые растения и окраска их цветков

Биология
Цветущие осенью травянистые растения и окраска их цветков
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет!  Вот ответ! безвременник осенний - балая ,фиолетовая окраска  датура -жёлтая ,белая, бело-фиолетовая   петуния -розовая,голубой, фиолетовый  хризантема -жёлтая , фиолетовая окраска 
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