Цветущие осенью травянистые растения и окраска их цветков
Биология
Цветущие осенью травянистые растения и окраска их цветков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет! Вот ответ! безвременник осенний - балая ,фиолетовая окраска датура -жёлтая ,белая, бело-фиолетовая петуния -розовая,голубой, фиолетовый хризантема -жёлтая , фиолетовая окраска
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