Что нужно знать что бы сдать проверочную по 2 мировой войне? ( конкретно)

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Что нужно знать что бы сдать проверочную по 2 мировой войне? ( конкретно)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо знать дату начало и конец 2 Мировой войны. Причину возникновения 2 Мировой войны. Что и как происходило во время 2 Мировой войны.
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