Что обозначает комбинация клавиш ctrl + page down
Информатика
Что обозначает комбинация клавиш ctrl + page down
Ответ(ы):
Гость:
Эта комбинация делает следующие: если в приложении есть вкладки, то ты переключаешься на 1 вкладку вправо
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