Напишите сочинение на тему прогулка в лесу минимум 15 предложений и не из интернет??

Гость: Гость:

Мы с друзьями решили отправиться на прогулку в лес. Сегодня хорошая погода и лучи яркого солнца слепят нам глаза. Воздух в лесу свежий, чистый и тёплый. Пахнет грибами и смолой. Деревья очень красивые! Листья на них будто из изумруда, а капли росы словно алмазы сияют их драгоценными переливами цветов. Посмотришь ниже увидишь целый рай цветов. Жёлтые, красные , синие цветы манят к себе. Ходишь по лесу и слушаешь сладостное пение лесных птиц. Идём мы с друзьями дальше и видим как по камня журчит весёлый ручей. Как он был красив ! Вода искрилась, переливалась разными цветами , бурлила и манила к себе. А возле ручья был просто рай! Цветы, ягоды, зелёная трава! Что за диво? Но вскоре солнце скрылось за облаками и лес за одна минуту стал таинственным и волшебным. Буд- то попал и сказку . Я не смогу забыть эту прогулку!