Что обозначают слова с данными суффиксами: -ист, -ств(о), -ник, -тель, -ёр? К какой части речи относятся эти слова? выберите один из этих суффиксов и составте с ним максимально возможное количество слов. СРОЧНО!!! Даю 20 балло...
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Что обозначают слова с данными суффиксами: -ист, -ств(о), -ник, -тель, -ёр? К какой части речи относятся эти слова? выберите один из этих суффиксов и составте с ним максимально возможное количество слов. СРОЧНО!!! Даю 20 баллов( коротко)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это суффиксы профессий человека.существительные.строитель,
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