Что обозначают слова в каждой группе?На какие вопросы они отвечают? Ручьи, снег, почки, солнце, птицы. Бегут ,прилетают ,набухают, греет, тает, светит. Составьте из этих слов предложения.Запишите их.Подчеркните глаголы. 2 класс

Гость: Гость:

1 группа - это существительные, отвечают на вопросы кто? что? 2 группа - глаголы, вопросы что делают? что делает? что делать? что сделать? Снег уже почти совсем растаял(глаг), и по улицам бегут(глаг) ручьи. Птицы прилетают (глаг) с юга. Солнце пригревает (глаг) все сильнее, и на деревьях набухают (глаг) почки.