Что обозначают слова в каждой группе?На какие вопросы они отвечают? Ручьи, снег, почки, солнце, птицы. Бегут ,прилетают ,набухают, греет, тает, светит. Составьте из этих слов предложения.Запишите их.Подчеркните глаголы. 2 класс
Русский язык
Что обозначают слова в каждой группе?На какие вопросы они отвечают? Ручьи, снег, почки, солнце, птицы. Бегут ,прилетают ,набухают, греет, тает, светит. Составьте из этих слов предложения.Запишите их.Подчеркните глаголы. 2 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 группа - это существительные, отвечают на вопросы кто? что? 2 группа - глаголы, вопросы что делают? что делает? что делать? что сделать? Снег уже почти совсем растаял(глаг), и по улицам бегут(глаг) ручьи. Птицы прилетают (глаг) с юга. Солнце пригревает (глаг) все сильнее, и на деревьях набухают (глаг) почки.
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