Что общего у богатырей с батырами. нужно 5 предложений.
Литература
Что общего у богатырей с батырами. нужно 5 предложений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И богатыри,и батыры герои своего народа. Они очень храбрые.Жертвуют своей жизнью ради своего народа.Они сражались с чудовищами и злодеями.Они настоящие храбрецы!
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