Допоможіть будь ласка )) У прямокутному паралелепіпеді сторони основи дорівнюют?? 5і 12 см діагональ утворює з площиною основи кут 60" .Знайдіть діагональ паралелепіпеда

Математика
Допоможіть будь ласка )) У прямокутному паралелепіпеді сторони основи дорівнюют?? 5і 12 см діагональ утворює з площиною основи кут 60" .Знайдіть діагональ паралелепіпеда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BD²= 5²+12² =169 BD=13 см. ВD₁= BD/cos60°= 13/0.5 = 26 cм
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