Допоможіть будь ласка )) У прямокутному паралелепіпеді сторони основи дорівнюют?? 5і 12 см діагональ утворює з площиною основи кут 60" .Знайдіть діагональ паралелепіпеда

Математика

Допоможіть будь ласка )) У прямокутному паралелепіпеді сторони основи дорівнюют?? 5і 12 см діагональ утворює з площиною основи кут 60" .Знайдіть діагональ паралелепіпеда

Автор: Гость