Выберите из чисел 10;14;23;28;45;47;80;83;95 числа: 1) кратные 2; 2) простые 3) кратные 5; 4) соста??ные
Математика
Выберите из чисел 10;14;23;28;45;47;80;83;95 числа: 1) кратные 2; 2) простые 3) кратные 5; 4) соста??ные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)10, 14, 28, 80. 2). 23, 47, 83. 3) 10, 45, 80, 95. 4) 10, 14, 28, 45, 80, 95
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