Избавиться от иррациональности в знаменателе. а) 4/x(sqrt4) б) sqrt3 - 1 делённое на sqrt 3 sqrt- корень.
Математика
Избавиться от иррациональности в знаменателе. а) 4/x(sqrt4) б) sqrt3 - 1 делённое на sqrt 3 sqrt- корень.
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Гость:
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