Избавиться от иррациональности в знаменателе. а) 4/x(sqrt4) б) sqrt3 - 1 делённое на sqrt 3 sqrt- корень.

Математика

Избавиться от иррациональности в знаменателе. а) 4/x(sqrt4) б) sqrt3 - 1 делённое на sqrt 3 sqrt- корень.

Автор: Гость