Что означает "Москва родилась на куликовской битве"

История
Что означает "Москва родилась на куликовской битве"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Куликовская битва имела большое историческое значение в борьбе русского и других народов с монголо-татарским гнетом. Хотя она не привела к ликвидации татаро-монгольского ига на Руси, однако, на Куликовом поле был нанесен сильнейший удар по господству Золотой Орды, ускоривший ее последующий распад. Важным следствием Куликовской битвы было усиление роли Москвы в образовании Русского единого государства.
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