Твір на тему памятників Запоріжжя

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Твір на тему памятників Запоріжжя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На Запоріжжі є багато памятників. Вони відрізняються між собою виглядом та з чого вони зроблені. Наприклад памятник : Памятник апостолу  Андрею Первозванному зроблено 24 січня 2003 року. Ще є багато різних памятників. Всі туристи приїжджають до цього міста, щоб побачити ці чудові памятники, які збереглися до наших днів.
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