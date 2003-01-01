Твір на тему памятників Запоріжжя

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На Запоріжжі є багато памятників. Вони відрізняються між собою виглядом та з чого вони зроблені. Наприклад памятник : Памятник апостолу Андрею Первозванному зроблено 24 січня 2003 року. Ще є багато різних памятників. Всі туристи приїжджають до цього міста, щоб побачити ці чудові памятники, які збереглися до наших днів.