Что помогает Пингвинам передвигаться
Биология
Что помогает Пингвинам передвигаться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ноги, так как крылья пингвины использовать не могут, а ноги у них очень удобной плоской формы, и это больше помогает ходить по снегу, а иногда пингвины могут спускаться с гор, скользя на своём животе.
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