Что предпринимал Пётр I для сохранения природных богатств России?

Гость: Гость:

Он издал ряд указов с запретом жечь леса, пасти в них коз и свиней, делать тес (чтобы сократить отходы древесины). Немало деревьев Петр 1 посадил лично. В 1702 г. был заведен в Москве Аптекарский сад. Были запрещены хищнические способы охоты и рыбной ловли.