Что предпринимал Пётр I для сохранения природных богатств России?

Обществознание
Что предпринимал Пётр I для сохранения природных богатств России?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он издал ряд указов с запретом жечь леса, пасти в них коз и свиней, делать тес (чтобы сократить отходы древесины). Немало деревьев Петр 1 посадил лично. В 1702 г. был заведен в Москве Аптекарский сад. Были запрещены хищнические способы охоты и рыбной ловли.
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