Что призошло в 55 г. до н. э.
История
Что призошло в 55 г. до н. э.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Начато строительство театра "Помпея" в Риме. 2.Цезарь построил мост через Рейн и прошел на правый берег и показал насколько могучая Римская Империя. 3.Умер Тигран Второй- царь Армении (95-55 год до н.э).
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