Что призошло в 55 г. до н. э.

Гость: Гость:

1.Начато строительство театра "Помпея" в Риме. 2.Цезарь построил мост через Рейн и прошел на правый берег и показал насколько могучая Римская Империя. 3.Умер Тигран Второй- царь Армении (95-55 год до н.э).