Помогите плиз!!!! Прошуууу!!!!!!!!! Сроооооочноооооо!!!

Математика
Помогите плиз!!!! Прошуууу!!!!!!!!! Сроооооочноооооо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение на листочке.
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