По карте России определите: а) в каком направлении от Москвы находится Санкт-Петербург; б) в каком направлении от Санкт-Петербурга находится Чёрное море? Помогите пожалуйста
География
По карте России определите: а) в каком направлении от Москвы находится Санкт-Петербург; б) в каком направлении от Санкт-Петербурга находится Чёрное море? Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
санкт-петербург находится от Москвы в северо-западном направлении Южном и юго-восточном направлении
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