Помогите очень срочно заполнить функции клеток стебля.
Биология
Помогите очень срочно заполнить функции клеток стебля.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основные функции стебля - опорная и проводящая. Стебель осуществляет связь между корнями и листьями. Кроме того, в стебле нередко откладываются запасные питательные вещества. Иногда стебель - ассимилирующий орган.
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