Провідміняйте числівники : Шістдесят п'ять, сто сімдесят, сімсот вісім
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Провідміняйте числівники : Шістдесят п'ять, сто сімдесят, сімсот вісім
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