Решите пожалуйста задание, никак не могу с ним справится! Вставила несколько слов, но не уверенна верно ли это! Прошу помогите!
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Решите пожалуйста задание, никак не могу с ним справится! Вставила несколько слов, но не уверенна верно ли это! Прошу помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. Processes 5. Gears 6. Mountain 7. Electronic. Остальное все правильно
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