Решите пожалуйста задание, никак не могу с ним справится! Вставила несколько слов, но не уверенна верно ли это! Прошу помогите!

Английский язык

Решите пожалуйста задание, никак не могу с ним справится! Вставила несколько слов, но не уверенна верно ли это! Прошу помогите!

Автор: Гость