Что происходит с рельефом при столкновении двух океанических плит?
География
Что происходит с рельефом при столкновении двух океанических плит?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При взаимодействии литосферных плит образуются горы 1. Столкновение континентальных плит - образование складчатых гор. 2. Столкновение плит с океанической и континентальной земной корой - образование глубоководных желобов и гор, вулканов. 3. Столкновение океанических плит - образование подводных вулканов и вулканических островов. 4. Расхождение плит - Образование гор из пород, излившихся на поверхность вдоль разломов
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