Что произошло в 20 веке? Открытие Америки, покорение Северного и Южного полюсов, ил?? открытие Антарктиды? (Помогите плиз... Это окруж.мир)

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Что произошло в 20 веке? Открытие Америки, покорение Северного и Южного полюсов, ил?? открытие Антарктиды? (Помогите плиз... Это окруж.мир)

Автор: Гость