Когда сгорела 1/5 свечии ещё 5 сантиметров то высота свечи стала 3 сантиметра какой ??ысоты была свеча первоначально
Математика
Когда сгорела 1/5 свечии ещё 5 сантиметров то высота свечи стала 3 сантиметра какой ??ысоты была свеча первоначально
Ответ(ы):
Гость:
5+3=8- это 4/5 свечи 8:4=2 -это 1/5 свечи 8+2=10 - это высота свечи первоначально
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