Когда сгорела 1/5 свечии ещё 5 сантиметров то высота свечи стала 3 сантиметра какой ??ысоты была свеча первоначально

Математика

Когда сгорела 1/5 свечии ещё 5 сантиметров то высота свечи стала 3 сантиметра какой ??ысоты была свеча первоначально

Автор: Гость