Приведи примеры представителей каждого царства природы: бактерии, грибы, растени??, животные

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Приведи примеры представителей каждого царства природы: бактерии, грибы, растени??, животные
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