Сколько в 1 метре сантиметров ? Вычисли значение суммы 100см+44см в сантиметрах Вырази в сантиметрах 3м 44см 6м 95см 1м 50см 4м 19см
Математика
Сколько в 1 метре сантиметров ? Вычисли значение суммы 100см+44см в сантиметрах Вырази в сантиметрах 3м 44см 6м 95см 1м 50см 4м 19см
Ответ(ы):
Гость:
В 1м.=100см. 100см+44см=144см. 3м.44см.=344см 6м.95см.=695см. 1м.50см.=150см 4м.19см=419см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Другие предметы
Биология
Математика
Из двух одинаковых треугольников с равными сторонами коля составил четырехуголь??ик найдите периметр четырехугольника если периметр треугольника ра...