Сократите дробь г)5*9/6*7*30 , 3*4*25/24*15

Математика
Сократите дробь г)5*9/6*7*30 , 3*4*25/24*15
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 1/4(одна четвёртая)  2) 5/6 (пять шестых)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 846 км, вышли одновременно навстречу друг другу два поезда. Один шёл со скоростью 85 км/ч, другой - со с...
Ответить
Математика
Когда сгорела 1/5 свечии ещё 5 сантиметров то высота свечи стала 3 сантиметра какой ??ысоты была свеча первоначально
Ответить
Математика
Сколько в 1 метре сантиметров ? Вычисли значение суммы 100см+44см в сантиметрах Вырази в сантиметрах 3м 44см 6м 95см 1м 50см 4м 19см
Ответить
Русский язык
Номер 496, помогите пожалуйста!!))
Ответить
Другие предметы
Приведи примеры представителей каждого царства природы: бактерии, грибы, растени??, животные
Ответить