Сократите дробь г)5*9/6*7*30 , 3*4*25/24*15
Математика
Сократите дробь г)5*9/6*7*30 , 3*4*25/24*15
Ответ(ы):
Гость:
1) 1/4(одна четвёртая) 2) 5/6 (пять шестых)
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