Умоляяяю! вам же не трудно! решите уравнение 2! умоляю! срочно надо! я его не совсем ??оняла! заранее спасибо!

Алгебра
Умоляяяю! вам же не трудно! решите уравнение 2! умоляю! срочно надо! я его не совсем ??оняла! заранее спасибо!
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Пр пмрсенмр ПКиО. Карма п. КВ ки аж
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