Умоляяяю! вам же не трудно! решите уравнение 2! умоляю! срочно надо! я его не совсем ??оняла! заранее спасибо!

Алгебра

Умоляяяю! вам же не трудно! решите уравнение 2! умоляю! срочно надо! я его не совсем ??оняла! заранее спасибо!

Автор: Гость