Что рассказывается в повести Бедная Лиза ? нужно сочинение срочно!!!

Литература
Что рассказывается в повести Бедная Лиза ? нужно сочинение срочно!!!
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Гость:
В повести Карамзина "Бедная Лиза" рассказывается о любви молодого дворянина Эраста и крестьянки Лизы. Лиза живёт сообща с матерью в окрестностях Москвы. Девушка продаёт цветы и в этом месте знакомится с Эрастом. Эраст – это человек-"с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветреным". Его любовь к Лизе оказалась не прочной. Эраст проигрывается в карты. Стремясь поправить дела, он собирается жениться на богатой вдове, поэтому оставляет Лизу. Потрясённая изменой Эраста, Лиза в отчаянье бросается в пруд и тонет. Этот трагический конец во многом предопределён сословным неравенством героев. Эраст – дворянин. Лиза – крестьянка. Их брак невозможен. Но умение любить и быть счастливой не вечно совпадают. В повести автор ценит не знатность и богатство, а душевные качества, способность к глубокому чувству. Карамзин был великим гуманистом, человеком с тонкой душой. Он отрицал крепостное право, не признавая за людьми власти распоряжаться жизнью других людей. Хотя героиня повести не крепостная барышня, а свободная крестьянка, тем не менее, сословная стена между ней и её возлюбленным не преодолима. Даже любовь Лизы не смогла разрушить этого барьера. Читая повесть, я полностью на стороне Лизы, переживаю экстаз любви и скорблю по поводу гибели девушки. Обратившись к высокой теме неразделённой любви, Карамзин понимал и чувствовал, что драму человеческих чувств не быть может объяснить только социальными причинами. Образ Эраста в этом смысле очень интересен, характер его противоречив; обладает нежной поэтичной натурой, красив, за что Лиза и полюбила его. В то же час Эраст эгоистичен, слабоволен, способен на обман; с холодной жестокостью он выводит Лизу из своего дома, но, узнав о её смерти, он не мог утешиться и почитал себя убийцею. Автор подчёркивает, что никакое сословное превосходство не освобождает человека от ответственности за
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