Что размножается семенами? кукушки Лен, папоротник щитов ник мужской,ива остролистная, хвощ приречный, сосна обыкновенная, липа сердцевидная.
Биология
Что размножается семенами? кукушки Лен, папоротник щитов ник мужской,ива остролистная, хвощ приречный, сосна обыкновенная, липа сердцевидная.
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Гость:
Кукушкин лён; Ива остролистная; Сосна обыкновенная;
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