Что роднит Пушкинскую сказку с народными Чем они различаются
Литература
Что роднит Пушкинскую сказку с народными Чем они различаются
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он писал сказки похожие на народные . Слова были старо русские и некоторые слова , надо было искать в словарях . Что бы понять
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