Разбери слово "подберезовик" на значимые части так, как мы делали в классе: 1) запиш?? слово; 2) найди окончание с помощью изменения; 3) обозначь основу; 4) подбери справа от слова однокоренные слова; 5) выдели корень и все ост...
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Разбери слово "подберезовик" на значимые части так, как мы делали в классе: 1) запиш?? слово; 2) найди окончание с помощью изменения; 3) обозначь основу; 4) подбери справа от слова однокоренные слова; 5) выдели корень и все остальные аффиксы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) подберёзовик 2) нулевое окончание ( (нет) подберёзовика- окончание -а) 3) основа- подберёзовик 4) берёза 5) приставка- под, корень - берёз, -ов и -ик суффиксы, нулевое окончание
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