Разбери слово "подберезовик" на значимые части так, как мы делали в классе: 1) запиш?? слово; 2) найди окончание с помощью изменения; 3) обозначь основу; 4) подбери справа от слова однокоренные слова; 5) выдели корень и все ост...

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Разбери слово "подберезовик" на значимые части так, как мы делали в классе: 1) запиш?? слово; 2) найди окончание с помощью изменения; 3) обозначь основу; 4) подбери справа от слова однокоренные слова; 5) выдели корень и все остальные аффиксы.

Автор: Гость