Разбери слово "подберезовик" на значимые части так, как мы делали в классе: 1) запиш?? слово; 2) найди окончание с помощью изменения; 3) обозначь основу; 4) подбери справа от слова однокоренные слова; 5) выдели корень и все ост...

Русский язык
Разбери слово "подберезовик" на значимые части так, как мы делали в классе: 1) запиш?? слово; 2) найди окончание с помощью изменения; 3) обозначь основу; 4) подбери справа от слова однокоренные слова; 5) выдели корень и все остальные аффиксы.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) подберёзовик 2) нулевое окончание ( (нет) подберёзовика- окончание -а) 3) основа- подберёзовик 4) берёза 5) приставка- под, корень - берёз, -ов и -ик суффиксы, нулевое окончание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Вопросы к сказке мастер али
Ответить
География
Какие основные страны света?
Ответить
Қазақ тiлi
Дополните фразы: 1)Еңбеққор балшы...
Ответить
Математика
25,одна пятая,√5 при а=5 ; 16,одна четвертая,√2 при а=2 .найдите логарифмы даных чисел п?? основанию а
Ответить
Математика
В двух пакетах по 62 конфеты. из первого пакета взяли 19 конфет , а из второго взяли с??олько,сколько осталось в первом. сколько конфет осталось в ...
Ответить