Отрицательные черты демократии? Буду очень благодарна!

Обществознание
Отрицательные черты демократии? Буду очень благодарна!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Демократия и свобода слова опасны только для тех, кому есть что скрывать. Сейчас чиновники берут взятки, пилят бюджет, а кругом тишь да гладь, да божья благодать. А при демократии акулы пера всё на свет вытащить могут.
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