Решите уравнения. Подберите уравнения к каждой из задач. А) Муравей- разведчик по??ечает для муравья-носильщика дорожку от муравейника к lt;lt;Пастбищуgt;gt;, где находится тли. Он пробежал знакомой дорогой восемьсот тысяч чет...
Математика
Решите уравнения. Подберите уравнения к каждой из задач. А) Муравей- разведчик по??ечает для муравья-носильщика дорожку от муравейника к lt;lt;Пастбищуgt;gt;, где находится тли. Он пробежал знакомой дорогой восемьсот тысяч четыре муравьиных шага, и ещё 320 оставшихся шагов ему надо пометить специальным запахом - ферамоном. Како
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800,000+4+320=800,324
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