Решите уравнения. Подберите уравнения к каждой из задач. А) Муравей- разведчик по??ечает для муравья-носильщика дорожку от муравейника к lt;lt;Пастбищуgt;gt;, где находится тли. Он пробежал знакомой дорогой восемьсот тысяч чет...

Математика
Решите уравнения. Подберите уравнения к каждой из задач. А) Муравей- разведчик по??ечает для муравья-носильщика дорожку от муравейника к lt;lt;Пастбищуgt;gt;, где находится тли. Он пробежал знакомой дорогой восемьсот тысяч четыре муравьиных шага, и ещё 320 оставшихся шагов ему надо пометить специальным запахом - ферамоном. Како
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800,000+4+320=800,324
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1-lg 2 36lod 5 + 10 2
Ответить
Обществознание
Отрицательные черты демократии? Буду очень благодарна!
Ответить
Английский язык
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!! 5 КЛАСС (ОЧЕНЬ ЛЕГКО ТУТ)
Ответить
Русский язык
Разбери слово "подберезовик" на значимые части так, как мы делали в классе: 1) запиш?? слово; 2) найди окончание с помощью изменения; 3) обозначь о...
Ответить
Литература
Вопросы к сказке мастер али
Ответить