Решите уравнения. Подберите уравнения к каждой из задач. А) Муравей- разведчик по??ечает для муравья-носильщика дорожку от муравейника к lt;lt;Пастбищуgt;gt;, где находится тли. Он пробежал знакомой дорогой восемьсот тысяч чет...

Математика

Решите уравнения. Подберите уравнения к каждой из задач. А) Муравей- разведчик по??ечает для муравья-носильщика дорожку от муравейника к lt;lt;Пастбищуgt;gt;, где находится тли. Он пробежал знакомой дорогой восемьсот тысяч четыре муравьиных шага, и ещё 320 оставшихся шагов ему надо пометить специальным запахом - ферамоном. Како

Автор: Гость