Что сделал Михаил Ломоносов.Он стото открыл или создал?
Беларуская мова
Что сделал Михаил Ломоносов.Он стото открыл или создал?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Открыл наличие атмосферы на Венере
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