Что сделать пригреть что делать греть

Русский язык
Что сделать пригреть что делать греть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильновсё првильно
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