Гидроксид калия будет взаимодействовать: 1)с оксидом бария 2)с сульфатом железа(3) 3)с кремниевой кислотой 4)с оксидом азота 5)с хлоридом бария 6)с оксидом серы(6)

Химия
Гидроксид калия будет взаимодействовать: 1)с оксидом бария 2)с сульфатом железа(3) 3)с кремниевой кислотой 4)с оксидом азота 5)с хлоридом бария 6)с оксидом серы(6)
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Гость:
Вроде бы с оксидом бария, но я точно не уверена
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