Гидроксид калия будет взаимодействовать: 1)с оксидом бария 2)с сульфатом железа(3) 3)с кремниевой кислотой 4)с оксидом азота 5)с хлоридом бария 6)с оксидом серы(6)
Химия
Гидроксид калия будет взаимодействовать: 1)с оксидом бария 2)с сульфатом железа(3) 3)с кремниевой кислотой 4)с оксидом азота 5)с хлоридом бария 6)с оксидом серы(6)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде бы с оксидом бария, но я точно не уверена
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Литература
Ребятки помогите мне пожалуйста кратко написать об Эдварде Григе!! Желательно чтоб было( дата рождения и смерти , где жил, кто он такой и что.........
Русский язык