Сочинение 2 класс Моя мама

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Сочинение 2 класс Моя мама
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя мама самая-самая!Самым моим лучшим другом является моя мама. Только ей я могу рассказать любую тайну, доверить самый заветный секрет. Она никогда не откажет в помощи и всегда даст тот совет, который действительно необходим.Мою маму зовут Елена. Она - учитель. Она учит меня и своих учеников добру и справедливости. Учит помогать всем, кто может нуждаться в помощи других людей. Ее слова всегда подтверждаются действиями – мама никогда не делала никому ничего плохого. Ее руки всегда излучают тепло. Иногда, когда бывает грустно, так приятно прижаться к маминому плечу и просто помолчать. Я знаю, так говорят многие дети, но моя мама самая лучшая, и я ее очень люблю!

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