Кто такой честный предприниматель ? именно честный а не частный.

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Кто такой честный предприниматель ? именно честный а не частный.
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Автор: Гость
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Гость:
Это типа бугалтера  сори если с ошибками
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