Христианство: Священная книга? Мечеть? Священный день? Иудаизм: Священная кн??га? Мечеть? Священный день?
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Христианство: Священная книга? Мечеть? Священный день? Иудаизм: Священная кн??га? Мечеть? Священный день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Библия; Церковь/костел; Рождество. Танах; Храм; Шавоут.
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