Сложить рассказ про индюка на украинском.

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Індичка - птах загону курячих сімейства Фазанові. Існують два види. Домашні породи індиків розводять майже на всіх континентах. Нечисленні дикі індички мешкають в Північній і Центральній Америці. Індичка - найбільша з домашніх птахів. Вага індика досягає 10-20 кг, індички 5 - 11 кг. Несуть до 100 - 120 яєць на рік. В Європу індичок завезли в 17 столітті з Америки, де їх розводили індіанці племені майя. Так ці птахи отримали свою назву. До сих пір точно не відомо призначення великих шкірястих придатків на голові і шиї індиків. Вони рясно пронизані кровоносними судинами і при порушенні набухають. Є припущення, що це "прикраса" - своєрідна "пастка" для ультрафіолетових променів.